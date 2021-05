No pagan las pólizas: El viacrucis para que respondan por buses quemados

Gonzalo Muñoz, vocero de los consorcios de Transmilenio afectados en septiembre del año pasado, comentó en Sigue La W que los conductores y los operadores viven una “situación compleja de operadores del sistema tanto por actos vandálicos como actos terroristas”.

Durante jornadas del año pasado “fueron incinerados 13 vehículos, de los cuales se presentaron 10 reclamaciones”, dijo Muñoz. El problema se presenta con “la póliza tomada por la empresa que excluye” a los vehículos cuando están en los patios. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda “cubre los eventos en operación. Por eso no era necesario incluir el cubrimiento ya que el Gobierno lo tiene debidamente suscritos”.

Durante septiembre de 2020, “más de 10 mil millones de pesos” se perdieron. Durante abril y mayo de este año, “más de 1,500 vehículos fueron afectados y 6 mil millones de pesos perdidos”. “Para nosotros es claro que, si no está en la póliza, debe estar cubierto por el Estado”, argumentó. “El mismo Ministerio dijo que iba a cubrir todo de las protestas entre abril y mayo” de este año”. Cabe resaltar que “la reposición de estos vehículos toma más de 6 meses”.

Deymer Lozano, conductor que grabó la incineración de 10 buses en septiembre pasado, afirmó que se “encontraba haciendo mi ruta y el vandalismo me atacó y nos agredió”. Dentro del bus “iba con usuarios, niños y adultos mayores de edad. Eso fue un caos. Me bajaron del bus a cuchillo. Saquearon las estaciones, no les importaba nada. La señora de la taquilla quedó desmayada”.

Otro conductor que fue víctima de hechos parecidos ocurridos el día de ayer es Juan Sánchez, quien aseguró que “nos afecta también porque estos vándalos están acabando con herramientas que genera mucho empleo en la ciudad”. “Eran las tres de la mañana, estaba haciendo la ruta de operadores que transporta a las personas que van a trabajar en la mañana. Los vándalos estaban escondidos bajo el puente y salen 40 a arremeter contra el bus con piedra y con lo que encontraban. Cuando me bajo del bus, vienen 10, me quitan el celular y el bolso y escapé de ellos”.

El viacrucis de las empresas del SITP y Transmilenio para que les respondan por las pólizas de cerca de 80 buses que fueron quemados y vandalizados en las protestas del 9 y 10 de septiembre del año pasado en Bogotá