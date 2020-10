Pilas, a partir de hoy inician los comparendos por pico y placa

Desde este martes 6 de octubre inician los comparendos a infractores de la nueva restricción para vehículos particulares en Bogotá.

Esto ocurre luego de dos semanas de sanciones pedagógicas. Así que si transita cuando tenga pico y placa la multa puede ser de $438.000.

La medida aplica de lunes a viernes de 6:00 a.m., a 8:30 a.m., y de 3:00 p.m., a 7:30 p.m. Los sábados, domingos y días festivos no habrá pico y placa.

Funcionará bajo el modelo de placas pares e impares. Por ejemplo, esta semana será así:

6 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8.

7 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9.

8 de octubre: 0, 2, 4, 6 y 8.

9 de octubre: 1, 3, 5, 7 y 9.

10, 11 y 12 de octubre: no hay pico y placa.

¿Puedo estar exento del pico y placa?

Sí, puede hacer el trámite a través de la página web de la Secretaría de Movilidad. Aplica para vehículos que circulen con tres o más personas. El registro lo debe realizar cada semana.

El personal de la salud no tendrá pico y placa y debe portar el carné que lo acredite como trabajador de esa área.

Los vehículos híbridos también están exentos de la medida.

Las personas que cancelen el 'pico y placa solidario' quedan exentos de pico y placa. El valor es de $2'066.000 cada seis meses.