Polémica por proyecto que busca mover casa patrimonio en el barrio la Cabrera de Bogotá

Amparo Ángel, residente del barrio Cabrera, explicó que el Club Médico no socializó el proyecto con los habitantes del sector debido a que solo convocó a unos cuantos residentes a una reunión que tenía como propósito informar sobre el deseo de salvaguardar el patrimonio, más no sobre el edificio de 32 pisos que quieren construir.

Además expresó que ellos se enteraron por un video en Youtube de la noticia de que iban a correr la Mansión Planas y tuvieron que pedir a la Secretaria Distrital de Cultura el documento completo de lo que se iba a hacer porque el Club Médico no les quiso dar la información correspondiente.

Ángel explicó que una vez recibieron el documento PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección de bienes de interés cultural BIC) que le entregó el Club Médico a la Secretaría de Cultura, estudiaron con arquitectos, ingenieros y expertos el proyecto y están en desacuerdo con lo que se plantea allí.

En primer lugar temen que al mover la casona de más de 70 años al oriente para hacer los parquedaeros y luego volverla a correr a la octava para liberar el lote, se ponga en riesgo este patrimonio. "Esta casa es un hito no solo para la Cabrera si no para Bogotá, es de las casas más lindas que hay en la ciudad y al moverla de un lado para otro corre peligro", argumenta.

Por otro lado consideran que los 32 pisos del edificio exceden el tamaño de las otras edificaciones que hay en el sector. "En la reunión dijeron que iban a hacer un edificio de 19 pisos y en el PEMP dice que es de 32", asegura.

Según Amparo, el Club Médico va a entrar seguramente como socio del proyecto porque son los dueños del lote y del edificio. "Ellos pretenden que eso sea un hotel y este sector es residencial, no comercial", insiste.

El proyecto contempla hacer canchas de squash, restaurantes de lujo pero según la residente de la Cabrera, los habitantes del sector no quieren esto por lo tanto para ella "prima en este caso el interés particular de los inversionistas y no de la comunidad".

Otra de las preocupaciones de los residentes de la Cabrera es el caos vehicular que puede generar el parqueadero con capacidad para 250 carros con acceso por la octava. "Ya la octava es trancada por los colegios Francés y Cervantes. No se necesitan estudios porque se puede ver que es un despropósito", concluye la invitada.

