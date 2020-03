¡Reapareció! El hombre del tapabocas explicó por qué se lo puso así

Juan Carlos Londoño, el hombre que durante una transmisión se puso de una manera errónea y muy creativa, le contó a un programa de chismes las razones por las que hizo esto hace diez años cuando se desarrollaba el brote de AH1N1.

“Iba hasta la 170, entonces cuando estaba el problema de la gripa porcina, vi a un periodista que estaba haciendo entrevistas y me pregunté de qué estaría hablando, hasta que caí en cuenta de que era sobre la gripa (…) En ese momento cogí el tapabocas y me lo puse así como cuando usted se viste por la mañana a la carrera. Después dije: ‘uy esto no se pone así, hay que voltearlo".

Londoño aseguró que a pesar de que recibió muchas burlas, lo tomó con calma e incluso, mencionó que le pidieron autógrafos tras volverse viral.