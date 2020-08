Rubby Casallas, primera mujer decana de la Facultad de Ingeniería de Los Andes

Por primera vez en 70 años, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes eligió a una mujer como decana. Se trata de Rubby Casallas Gutiérrez, ingeniera de sistemas y computación de la misma universidad.

Para la ingeniera, quien asumirá su cargo desde el primero de septiembre, su elección fue sorpresiva. "En ocasiones anteriores cuando se elegía decano no me imaginaba estar en la lista de candidatos, pero esta vez tuve apoyo de muchos de los colegas para que me postulara y así lo hice", comentó Casallas en La Hora Del Regreso.

Sobre ser la primera mujer elegida como decana en toda la historia de la facultad, Casallas manifestó que esto se debe a que son pocas las mujeres que estudian ingeniería. "Además, siempre ha habido una preponderancia de los hombres, están más en los cargos. Nosotras nos habíamos relegado", dijo la nueva decana.

Para Casallas, la participación de las mujeres en estas carreras es un reto que se debe asumir teniendo en cuenta la educación recibida en los colegios. "No es solo enseñar a programar, sino entender los campos de acción. Hoy un ingeniero de sistemas puede desempeñarse en muchas cargos diferentes y uno en los colegios ve que lo que se enseña es muy básico", comentó Casallas.

"Los mejores promedios en ingeniería son de mujeres. En las ingenierías hay diferencias, en algunas hay 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres, como es el caso de química y biomédica; incluso en ambiental hay más mujeres que hombres. Pero, en carreras como ingeniería mecánica, civil y de sistemas y computación hay menos mujeres", aseguró Casallas.

Para la decana, aumentar la participación de las mujeres también es clave porque ahora las ingenierías son interdisciplinares y se necesita entender la sociedad para resolver los problemas.

Respecto a la creencia de que una mujer exitosa no puede llevar una vida personal equilibrada, Casallas manifestó: "Yo veo mis colegas mujeres y admiro mucho a las que tienen hijos, son exitosas en sus carreras profesionales y crían a sus hijos. Ahí hay un tema de machismo muy arraigado en esta sociedad. Incluso ahorita con la pandemia eso se ha exacerbado, porque todos se quedan en la casa, pero la que limpia es la señora", concluyó la ingeniera.