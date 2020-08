Camilo Mejía Prada, el colombiano que trabaja en la NASA

Gracias a su esfuerzo, el colombiano Camilo Mejía Prada logró llegar al Laboratorio de Propulsión de la NASA, en donde trabaja con el telescopio espacial Roman.

Mejía estudió física en la Universidad Nacional y al graduarse trabajó como profesor. "Recibí una beca para estudiar mi maestría en Los Andes y allí recibí mucha información sobre posiciones en el extranjero. Entonces, estudié inglés y en mi segundo año apliqué a una pasantía en California y se me dio la oportunidad", contó el colombiano en La Hora Del Regreso.

Luego, Mejía decidió postularse a cinco universidades de Estados Unidos, teniendo la fortuna de ser escogido por la Universidad de Southern California. "Al principio fue duro, pero me dio mucho ánimo ver que en Estados Unidos a uno lo apoyan mucho, sin importar la universidad. Además, les pareció muy interesante que hablara dos idiomas y venir de un país latino y estudiar física", comentó Mejía.

En la NASA, Mejía trabaja en ingeniería óptica, diseñando sistemas ópticos que van a hacer posible tomar imágenes de los exoplanetas", explicó el colombiano.

"Tenemos que desarrollar tecnología de más contraste para alcanzar a esos planetas diminutos. Un fotón llega cada cinco minutos y la foto la tomamos por horas. Están muy lejos y casi no nos llega su luz. Estamos desarrollando ahora un tipo de espejo, calculamos cuál es la distorsión del frente de onda y le ponemos el opuesto", manifestó Mejía.

A los jóvenes que están pensando en hacer ciencia, Mejía les aconsejó aprender inglés. "Si quieres buscar una beca en cualquier universidad hay que leer mucho en inglés. Después, aplicar a todo. Yo mandé no sé cuántas aplicaciones antes de entrar a la universidad, me aceptaron en unas y en otras no", señaló el ingeniero colombiano, quien en su tiempo libre disfruta del tango.