Carlos Alfonso Negret hace un balance de su gestión como defensor del Pueblo

Ante la elección de Carlos Ernesto Camargo como nuevo defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret hizo, en La Hora Del Regreso, un balance de su gestión durante cuatro años.

"Cuando uno se pone en el escrutinio público puede generar rechazo y recuerdo que, hace cuatro años, sentí que nos estigmatizaron y tocó trabajar duro. Pero, trabajé con mucha pasión y respeto por el ciudadano que nos buscaba. No hay nostalgia cuando uno hace bien el trabajo", señaló Negret.

Ahora que termina su gestión, Negret contó que en este momento se vive una situación preocupante en el país por cuenta del desempleo. Además, "en región, todo lo que tiene que ver con la Cordillera Nariñense, todo el Eje Pacífico, el Bajo Cauca antioqueño y sur del Cauca, todo el Catatumbo, y un triángulo entre Guaviare, Meta y Caquetá, los campesinos están siendo amenazados por los grupos armados como disidencias de las Farc", comentó Negret.

Así mismo, Negret resaltó que también se vive una situación crítica en los municipios de Nariño. "Es la zona donde han venido siendo asesinados las comunidades indígenas por el control territorial de las bandas criminales que están ahí, que son disidencias de las Farc y sucesores de guacho que están en muchos sectores ahora. Nosotros le enviamos eso al Gobierno por los posibles desplazamientos", aseguró Negret.

Sobre la gestión del nuevo defensor, Negret expresó que las alertas tempranas serán un instrumento útil para Camargo.

“Una alerta atendida es una muerte evitada. Las alertas no son para discutir, sino para acatar. Hay alcaldes o exalcaldes, como Federico Gutiérrez, que atendieron nuestras alertas, otros no. Por eso, hicimos un grupo con el procurador general: servidor público que no las atienda será disciplinado, es la única manera. Gracias al Acuerdo de Paz, la Defensoría tiene autonomía en las alertas tempranas, antes las podían engavetar, ya no", manifestó Negret.

Frente a la JEP y las víctimas que esperan reparación, Negret dijo que "para que esta funcione, necesitamos que los comandantes de las Farc cuenten como fueron los secuestros, abusos sexuales y el reclutamiento. Hoy hay grupos activos al margen de la ley que están viendo que no pasa nada si reclutan, secuestran y si hay abuso sexual. Tengo la fe de que ellos van a ir y si no tendrá que llegar la justicia ordinaria a hacerles cumplir todas las penas que deben", comentó el funcionario.