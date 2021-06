Ya no habrá vacunación contra el COVID-19 en el centro comercial Bima

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que la vacunación contra el COVID-19 bajo la estrategia ‘Vacúnate en carro’, funciona hasta este viernes 4 de junio.



El secretario de salud, Alejandro Gómez, manifestó que el funcionamiento del centro comercial Bima como punto para vacunación ha generado algunos inconvenientes en la movilidad del norte de Bogotá, por lo que el servicio será suspendido.

Sin embargo, hay otros 15 puntos de vacunación habilitados para que acudan los mayores de 50 años estos 5, 6 y 7 de junio, bajo la modalidad de pico y cédula:



1. Centro comercial Mallplaza: Carrera 30 con calle 19

2. Centro comercial Paseo Villa del Río: Diagonal 57 C sur # 62 – 60

3. Centro comercial Dorado Plaza: Av. Calle 26 # 85 D – 55

4. Centro comercial Metrópolis: Av. Carrera 68 # 75 A – 50

5. Centro comercial Plaza de las Américas: Carrera 71 D # 6 – 94 Sur

6. Centro comercial Bulevar Niza: Calle 127 D # 58 – 99

7. Centro comercial Avenida Chile: Calle 72 # 10 – 34

8. Centro comercial Parque Colina: Carrera 58 D # 146 – 51

9. Centro comercial Santafé: Calle 185 # 45 – 03

10. Centro comercial El Retiro: Calle 82 # 11 – 75

11. Centro comercial Plaza Imperial: Cra. 104 # 148 - 07

12. Centro comercial El Edén: Av. Carrera 72 # 12 B - 18

13. Centro Mayor centro comercial: Calle 38 A Sur # 34 d - 51

14. Plaza de los Artesanos: Carrera 60 # 63 A – 52 (No cuenta con servicio de

parqueadero - 8:00 a. m. a 4:00 p. m.)

15. Biblioteca El Tintal: Av. Carrera 86 # 6 C – 09



Además, podrá agendar su cita en la página web www.vacunacionbogota.com para evitar hacer filas. La entidad recomienda asistir con un acompañante máximo, llevar el consentimiento informado y mantener las medidas de bioseguridad.