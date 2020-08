Así se vería el mapa mundial si el nivel del agua sube o baja 1.000 metros

El nivel del océano mundial es un tema con el que los ecologistas y defensores del medio ambiente nos asustan constantemente. Además, nada bueno espera a la humanidad tanto en el caso de su ascenso como en el caso de una caída y algunos activistas ya han pintado un mapamundi para cada uno de los casos.

En realidad, difícilmente el océano suba o baje 1.000 metros, porque tal volumen de agua simplemente no puede surgir por sí solo o desaparecer de la nada. Pero si esto sucede repentinamente de alguna manera desconocida para la ciencia moderna, entonces, lo más probable es que ya no se hable de ninguna estructura política del mundo.

Para visualizarlo mejor, el usuario de Reddit BasedMaps ha compartido dos mapas políticos de cómo luciría el mundo en uno u otro caso.

