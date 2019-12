Eliminan escena donde aparece Donald Trump en Mi Pobre Angelito 2

Los simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionaron con furia ante la noticia que se difundió el jueves de que la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) editó una escena de la película “Mi Pobre Angelito 2” en donde aparecía el ahora mandatario.

Elk presentador del programa Fox and Friends Ed Henry, dijo que la remoción de la escena de siete segundos en donde se veía a Trump era un ejemplo del “Síndrome de Desvarío por Trump” y su compañera presentadora, Katie Pavlich, afirmó que se trataba de “censura”.

Pero CBC, la productora nacional canadiense, aseguró que la controversia fue generada de la nada en vista de que la escena fue eliminada en 2014, un par de años antes de que Trump en realidad se posesionara como presidente. La escena de la película de 1992 fue eliminada para poder dar espacio a más comerciales.

“Como es el caso frecuente con las películas que tienen apariciones especiales al ser adaptadas a la televisión, Mi pobre Angelito 2 fue editada por cuestiones de tiempo”, explicó el portavoz de CBC Chuck Thompson.

