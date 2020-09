Hombre llevó una serpiente en su cuello en lugar de un tapabocas

Los pasajeros de un bus de la ruta Swinton y Mánchester, en Inglaterra, se llevaron uno de los sustos más grandes cuando un hombre se subió al vehículo con una serpiente alrededor de su cuello en vez de un tapabocas.

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today...each to their own and all that 🤣🐍



Credit - Alison Jones / Swinton People pic.twitter.com/hX2F8RWYvw