Esta ex reina universal visitará Colombia en noviembre

A través de un en vivo en Instagram, la presidenta de la organización Miss Universe Colombia, Natalie Ackerman, y la ex reina universal, Catriona Gray, confirmaron que la filipina estará en el país en noviembre como embajadora de una fundación que apoya Miss Universo desde algunos años.

Aunque todavía no se conoce la agenda que tendrá Gray, se ha hablado que estaría para la coronación de la primera reina de la nueva era de Miss Universo Colombia, que está a cargo de ex Srta. Atlántico y ex Miss Alemania 2006, Natalie Ackerman.

Podría leer también:

Barraquilla será la sede oficial de este concurso que promete dejar a los seguidores de los concurso de belleza atónitos, pues ha habido sorpresas como la participación de varias mujeres que han concursado en Srta. Colombia, Miss International y otros certámenes, y la inclusión de más departamentos a los tradicionales.

Miss Universo aún no tiene una fecha definida para la ceremonia, pero se ha mencionado que podría ser en el primer semestre de 2021 en Estados Unidos. La actual Miss Universo es Zozibini Tunzi, de Sudáfrica.

Colombia, en su más reciente participación, logró quedar de tercera finalista (segunda princesa) con Gabriela Tafur, evento realizado en Atlanta en diciembre de 2019.

Desde el 2013, una Miss Universo no colombiana, no visita el país. La última fue la venezola Gabriela Isler.