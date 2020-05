¿La humanidad debería prepararse para un futuro contacto con extraterrestres?

Luego de que recientemente el Pentágono confirmara la veracidad de dos videos en que se registró la presencia de Ovnis, el tema extraterrestre y si hay vida en otros planetas regresó a la conversaciones del día a día.

Por eso, en En Casa Con La W contactamos al comodoro Rubén Lianza, director del centro de identificación aeroespacial de la Fuerza Aérea Argentina, quien compartió su amplia experiencia en el tema de verificación de objetos voladores y su visión sobre la posibilidad de que haya vida en otros planetas.

Para empezar, el comodoro Lianza aclaró que el Pentágono simplemente confirmó que no se tiene ninguna certeza de qué objetos son los que se observan en los videos, es decir, clasifican en la categoría Ovni (objeto volador no identificado), mas en ningún momento mencionaron que se tratara de un elemento extraterrestre.

Para Lianza, “Hollywood se encargó de que la palabra Ovni pase a ser sinónimo de nave extraterrestre”, razón por la que todo objeto extraño que avistamos en el cielo tiende a ser asociado con vida alienígena.

Sin embargo, a pesar del escepticismo frente a este tema, el ministerio de Defensa japonés evalúa la planificación de un protocolo para que sus pilotos sepan cómo responder ante un Ovni, sin que esto necesariamente sea igual a responder ante una eventual invasión alienígena al estilo de las películas de ciencia ficción.

En cuanto a este tipo de protocolos, el comodoro Lianza indicó que conoce un caso de bomberos en Estados Unidos que tienen un plan de acción ante el encuentro con elementos extraterrestres. De hecho, compartió que alguna vez recibió una capacitación de este tipo.

Lianza aclaró que se trata de un protocolo relacionado con temas de bioseguridad, en caso de que el objeto en cuestión tenga propiedades radioactivas o algún tipo de contaminación, por lo que el plan contempla la restricción del área afectada y los cuidados que deben tener.

Respecto a la otra arista del asunto, ¿qué hacer ante el encuentro –ahora sí- con vida extraterrestre?, el comodoro Lianza considera que Hollywood lleva preparando a la humanidad durante mucho tiempo con sus películas.

“Hay que aclararle a la gente que las posibilidades de que eso ocurra (invasión extraterrestre) es enormemente baja”, resalta Lianza.

“Por algo será que la madre naturaleza, en su infinita sabiduría puso a los planetas habitados por seres inteligentes, y por lo tanto ambiciosos, inconmensurablemente alejados los unos de otros. No sé qué pasaría si no existieran esas distancias. Podrían haber conflictos muy grandes. La civilización que tiene más tecnología termina absorbiendo a la que tiene menos. No hace falta ver películas de ciencia ficción, solo hay que recordar la llegada de los españoles a América, y eso que se trató de una misma raza”, reflexionó el experto.

En su trabajo como director del centro de identificación aeroespacial de la Fuerza Aérea Argentina, comentó que han recibido reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados “de sur a norte y este a oeste, no queda ni una sola provincia de la cual no hayamos recibido informe”, por lo que realizan un meticuloso proceso para explicar dichos avistamientos. De hecho, comenta que decenas de los casos que reciben resultan ser por insectos que se atraviesan en la cámara.