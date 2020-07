Las mentiritas que más usamos

Top 10: ¿Celosa yo? no mi amor, ¿por qué iba a estar celosa? ¡Yo no estoy celosa!

Top 9: Aló, si señor, ya estoy llegando, estoy a 5 minutos. Busco parqueadero y listo.

Top 8: Uy hombre Ibarra, ¿tiene ahí que me preste para la cuenta? preciso ayer pagué una cosa en la casa, y se me quedó la tarjeta, présteme ahí y la próxima invito yo ¿si? ¡Va pa’ esa!

Top 7: Aló, mi vida ¿ya estás abajo? dame 2 minutos y estoy lista, espérame ahí al frente de la portería ¡2 minuticos por fa!

Top 6: - Mi amor, estoy hablando con Duarte, que si puedo ir a jugar futbol esta noche.

- Claro mi vida, haz lo que quieras.

Top 5: Uyyyyy ¡qué dolor tan tenaz! ¡No vuelvo a tomar en mi vida!

Top 4: - Gorda, ¿estás bien? ¿te pasa algo?

- No me pasa nada.

- ¿Seguro?

- ¡Nada! ¡No me pasa NADA!

Top 3: Tranquila mi amor, solo la puntica ¿si?

Top 2: Tranquila, dímelo con confianza, te juro que no me voy a poner bravo.

Top 1: Qué pena, no puedo prender la cámara para la reunión, se me dañó ayer, no sé qué le pasa, solo puedo con audio.