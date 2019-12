Mujer descubrió infidelidad de su pareja por la actividad de su reloj inteligente

En su cuenta de Twitter, la periodista de NFL, Jane Slater, reveló la particular forma en la que descubrió la infidelidad de su pareja a través de un reloj inteligente.

Slater contó que su exnovio le regaló un reloj marca Fitbit para Navidad y ella decidió sincronizarlo con el de él. Un día su pareja desapareció de manera misteriosa en la madrugada y ella pudo evidenciar por medio del smartwatch que su nivel de actividad física se había acelerado de manera considerable.

Le puede interesar: El curioso cuestionario que le hizo un padre al nuevo novio de su hija

"Desearía que la historia no fuera real" escribió la joven en su publicación.

Por supuesto, el absurdo relato se viralizó y algunos usuarios contaron también sus casos en los que había descubierto a sus parejas por el aumento de la frecuencia cardiaca que se evidenciaba en el dispositivo.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0