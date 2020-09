No te quiero espantar, pero…

Top 10: ¿Has pensado en ser tu propio jefe? ¿conoces los negocios multinivel?

Top 9: No como nada que tenga gluten, no como harinas, no consumo azúcar, no tomo alcohol, cero carnes y sólo consumo productos orgánicos.

Top 8: ¿Me prestas un millón y te lo pago al final de mes?

Top 7: Me acabo de divorciar y creo que tú eres la mujer de mi vida, ¿te quieres casar conmigo?

Top 6: Soy cantante de un grupo de death metal ¿te gusta Sepultura?

Top 5: Quiero llegar virgen al matrimonio ¿no te importa, cierto?

Top 4: Tengo un chicharrón ni el berraco con Datacrédito ¿de casualidad no tienes algún contacto allá?

Top 3: Mi exesposo es medio loco, cada vez que he intentado salir con alguien, nos hace la vida imposible, esperemos que esta vez ya se calme

Top 2: Creo que veo gente muerta.

Top 1: No tengo vida nocturna, trabajo toda la semana de 7 a 11 de la noche en El Leit Show ¿no te importa, cierto mi amor?