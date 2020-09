Dichos colombianos

Top 10: Ahhh no, a mí no me echen la culpa, si saben cómo me pongo ¿para qué me invitan?

Top 9: Uyyy, pero qué, ¿durmió conmigo anoche que no saluda?

Top 8: A ver jovencito, mucho cuidado, no me abra esos ojos que no le voy a echar gotas.

Top 7: Hágale mi amor, sóplelo y cómaselo, recuerde que mugre que no mata, engorda.

Top 6: Uyyyyy mi amor ¿usted qué come que adivina?

Top 5: Les tengo un chisme que no me van a creer, pero eso sí, les cuento el milagro, pero no el santo.

Top 4: El Montoya y el Eduardo se conocen de atrás, esos son como uña y mugre.

Top 3: Qué tal la novia de ese man tan feo, definitivamente Dios le da pan al que no tiene dientes.

Top 2: No papá, esta vez no caigo en la trampa, al perro no lo capan dos veces

Top 1: Es increíble cómo ha subido el rating de El Leit Show, definitivamente se nos creció el enano.