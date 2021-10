¿Qué hacer si desocupan o roban dinero de su cuenta y el banco no responde?

Ciudadanos han denunciado movimientos irregulares con sus bancos luego de que se hiciera viral el caso de la periodista Jessica de la Peña. En sus redes denunció que desocuparon su cuenta y hasta la dejaron sobregirada.

A través de su perfil oficial de Twitter reveló que la situación ocurrió en horas de la madrugada. "Me despierto a las 5:30 de la mañana y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada", fue parte del mensaje que escribió.

Su caso no fue el único, pues a un colega suyo llamado Carlos Sarria le sucedió un caso similar. En sus redes expuso el nombre del banco y hasta algunos de sus seguidores contaron que les había ocurrido una situación similar.

Las denuncias realizadas en redes volvieron a abrir el debate sobre la responsabilidad de los bancos ante movimientos extraños en las cuentas y de los que se desconoce si responden a cabalidad

¿Qué hacer si le roban dinero y el banco no responde?

Es importante dejar claro que de acuerdo a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, la entidad bancaria es quien debe realizar las investigaciones pertinentes. Por eso, deben garantizar respuesta a sus clientes si la culpa la tuvo el banco con fallas en la seguridad o en el correcto desembolso de transacciones.

En dado caso que los clientes no reciban una respuesta positiva, se debe recurrir a la Superintendencia Financiera para interponer una queja. Si la opción también se agota, se debe pensar en una demanda por la vía judicial contra el banco para la restitución del dinero.

Otra alternativa que tienen los usuarios que son víctimas de cuentas bancarias desocupadas es hacer una denuncia ante la Policía Nacional a través de un CAI Virtual. Es ideal proporcionar cualquier prueba clave que pueda demostrar la responsabilidad del banco, en caso que así fuera.

Una vez se resuelva la situación, el banco estaría en la obligación de devolver el dinero faltante con los respectivos intereses si llegan a ser culpables de un robo o movimientos irregulares.