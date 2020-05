Sacerdote rocía agua bendita con una pistola de juguete

Las imágenes del sacerdote Timothy Pelc se volvieron virales, ya que se ve con una careta, un tapabocas y una pistola de juguete rociando agua bendita a sus feligreses.

Pelc en una entrevista en el portal BuzzFeed, asegura que la idea surgió para llamar la atención de los niños, y además para que las personas cumplieran con la medida del distanciamiento social. Sin embargo, aclaró que se asesoró con expertos para que el chorro de agua bendita fuera seguro para los religiosos.

Finalmente, el sacerdote manifiesta que está feliz de que las fotografías se hayan vuelto virales, para que los feligreses recibieran noticias diferentes de la religión.

A Priest giving social distance blessings with a squirt pistol and what, I'm assuming, is Holy water. 2020 folks. pic.twitter.com/iDnYs33hs9