Top 10: De lo que me perdí por rechazar a la chiquita, gordita y con acné que me coqueteaba en el colegio, y ahora es una modelo mamacita, portada de revistas de farándula criolla.

Top 9: De lo que me perdí por hacerle caso a mi novia e irme temprano de la rumba, al final llegaron mariachis, conjunto vallenato y remataron con dos strippers.

Top 8: De lo que me perdí por no aceptarle la invitación al nerd de la universidad, ahora es el CEO de una app que vende millones de dólares al mes.

Top 7: De lo que me perdí por pasármela imitando y burlándome de mi jefe; me echaron y ya no tengo trabajo.

Top 6: De lo que me perdí por no hacer la fila en la caja de al lado… preciso salió el botón millonario y la señora se ganó 100 millones de pesos.

Top 5: De lo que me perdí por no subirme en el bus que venía repleto, ahora llevo dos horas esperando, y no pasa ningún otro bus.

Top 4: De lo que me perdí por no haber nacido en Finlandia, Noruega o Suiza. Educación de calidad gratuita, infraestructura, desarrollo, progreso, justicia, pero tranquilos que Colombia es el mejor vividero del mundo.

Top 3: De lo que me perdí por haberme puesto al sol sin bloqueador, recién llegado a la playa, llevo dos días insolado y sin poder moverme.

Top 2: De lo que me perdí por no haber ido a la reunión en la casa del jefe. Le dio bonificación solo a los que fueron y me dejaron mamando.

Top 1: De lo que me perdí por no haber estudiado una carrera seria, ahora véame tratando de ser chistosa en el Leit Show.