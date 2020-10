Top 10: Me da mapa

Top 10: Mi novia me escribe un mensaje que dice: “hola amor, creo que tengo un retraso”

Top 9: Me para la Policía de Tránsito, y me dice “Uy hermano, las llantas están como lisas, déjeme ver la revisión tecnicomecánica”

Top 8: Me llama la contadora y me dice: “don Iván, para recordarle que la próxima semana se le vence el plazo para presentar la declaración de renta ¿ya tiene todos los documentos?”

Top 7: Las veces que voy a presentar un evento, por eso nunca me quito el Bléiser.

Top 6: Pido prestado el baño en casa ajena, y no baja el agua.

Top 5: Me llama un amigo con el que me encontré hace una semana, y me dice: “Vásquez, acabo de salir positivo en COVID, por fa hágase la prueba”.

Top 4: Un viernes a las 5 de la tarde, me llaman a la oficina de Recursos Humanos.

Top 3: Estoy en una entrevista de trabajo, y me preguntan: ¿podríamos seguir la entrevista en inglés?

Top 2: Faltando media hora para que arranque El Leit Show, me llama Vásquez y me dice que toca cambiar todo el libreto de Peliculiando

Top 1: Voy a pagar la cuenta del restaurante y sale el aviso de “Fondos insuficientes”.