Top 10: Me volvió el alma al cuerpo cuando me dijo “amor, ya me llegó”.

Top 9: Me volvió el alma al cuerpo cuando me llegó una foto multa a mi casa y la placa no era la de mi carro.

Top 8: Me volvió el alma al cuerpo cuando me dijeron en la DIAN que tenía plazo para pagar la renta vencida hasta el 20 de diciembre.

Top 7: Me volvió el alma al cuerpo cuando dijeron “tranquilos a todos les vamos a renovar el contrato”.

Top 6: Me volvió el alma al cuerpo cuando el resultado del reactivo de Elisa dio negativo.

Top 5: Me volvió el alma al cuerpo cuando encontré a mi hijo después de estar 20 minutos perdido en el supermercado.

Escuche también:

Top 4: Me volvió el alma al cuerpo cuando me dijo: “no te preocupes mi amor, yo te creo tú serías incapaz de serme infiel.”

Top 3: Me volvió el alma al cuerpo cuando después de que el mesero me dijo que tenía saldos insuficientes, me di cuenta que tenía los $30.000 de la cuenta.

Top 2: Me volvió el alma al cuerpo cuando después de 90 días, el cliente por fin pagó la cuenta de cobro.

Top 1: Me volvió el alma al cuerpo cuando después de tomar el riesgo de contratar a Ibarra, el tipo salió medianamente bueno para la radio.