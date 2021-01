Top 10: Soy una diva cuando el mesero me pregunta en qué termino quiero mi carne y no tengo ni idea qué significa, pero siempre respondo “Tres cuartos”.

Top 9: Soy una diva cuando el taxista me va a dar trescientos pesos de vueltas de la carrera, pero yo le digo “tranquilo compa, deje así”.

Top 8: Soy una diva cuando llego a una discoteca y pido una botella de whisky 18 años. Obviamente no me alcanza para la segunda y termino la noche con dos botellas de guaro.

Top 7: Soy una diva cuando alguien me pregunta en dónde es la entrevista de esta noche y respondo que en la W de Julio Sánchez Cristo.

Top 6: Soy una diva cuando pido un taxi, y en lugar de llegarme un zapatico, me llega una camioneta blanca y eléctrica.

Top 5: Soy una diva cuando la Policía me para en carretera y les muestro el carné de El Leit Show.

Top 4: Soy una diva cuando el 31 de diciembre estreno ropa de pies a cabeza: nueva camisa, nuevo pantalón, nuevos boxers, nuevas medias y nuevos zapatos.

Top 3: Soy una diva cuando en plena crisis económica me puedo comprar el televisor de 72 pulgadas que tanto soñaba.

Top 2: Soy una diva cuando me compro un vestido de baño y me queda mucho más sexy de lo que esperaba.

Top 1: Soy una diva cuando me llega un mensaje del banco donde me felicitan por mi excelente comportamiento crediticio y me ofrecen un cupo preaprobado de 40 millones de pesos.