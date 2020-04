Aquí no hay equipos pequeños ni grandes, todos somos equipos de la liga: Guzmán

En diálogo con Deportes W el presidente de Patriotas, César Guzmán, aclaró que no ha dicho que quiera que el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se vaya de su cargo, “no he hecho ninguna manifestación en ese sentido, en el sentido de que no quiero que el doctor Vélez continúe. La verdad esa no es una manifestación que haya salido de mi boca, tampoco sale del documento que está escrito”.

Agregó que lo que está en el documento, firmado por los tres presidentes, son “unos puntos de inconformidad que hacemos con todo respeto”.

Le puede interesar: Once Caldas suspende contrato de 11 futbolistas

"Queremos el crecimiento de nuestro fútbol, estamos pasando por un momento difícil. La situación no es solo por el COVID-19, sino también por situaciones que vienen de atrás y lo que pretendemos es salir a delante de esta crisis. Una de la maneras de salir es mirar las razones por las cuales esta crisis se ha asentado", expresó Guzmán.

Otros de los temas que han causado molestias en las directivas de los equipos del Fútbol Profesional colombiano es el tema de los derechos internacionales de TV, sobre esto comentó que, “hoy nos asiste la razón la asamblea, han pasado cerca de 8 meses desde que se firmó el contrato y no se han recibido los recursos".

"Aquí no hay equipos pequeños ni grandes. Todos somos equipos que participamos en la liga, en la Dimayor y, en cierta medida, todos tenemos algún grado de grandeza".

El presidente de Patriotas dejó claro que primero “se primero tiene que resolverse el tema de salud, no puede existir una mínima posibilidad de que una persona se contagie a través del fútbol", cuando le preguntaron sobre el retorno del fútbol y asistencia a los partidos.

Para concluir, César Guzmán aclaró la situación financiera del equipo, contó que medidas se han tomado, "Patriotas fue uno de los primeros clubes que tuvo la posibilidad de concertar con sus jugadores (…) Tenemos complicaciones económicas, pero estamos seguros que podemos responder a nuestros empleados".

Lea en La W: Al día de hoy Santa Fe está debiendo los salarios del mes de marzo: secretario Acolfutpro