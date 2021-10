Brayan Carreño, nuevo campeón mundial de patinaje artístico

El colombiano Brayan Carreño se coronó este jueves como el nuevo campeón mundial de patinaje artístico en la modalidad de figuras obligatorias, en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se lleva a cabo en Asunción, Paraguay entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2021.



El vallecaucano se quedó con la medalla oro gracias a su puntuación de 145.6, superando al brasileño Felipe Werle (133.4) y al argentino Esteban Bojorge. En total, fueron 14 competidores los que hicieron parte de este evento.



“Estoy muy contento, no me cabe la dicha de este nuevo triunfo. Después de haberlo conseguido en la categoría junior, ahora lo hago en la categoría máxima, en la absoluta. Este solamente es el comienzo, esta es mi primera prueba de otras dos que me quedan. Esperemos que siga dando buenos resultados”, expresó el atleta en declaraciones entregadas al Comité Olímpico Colombiano.

Carreño ya había sido campeón mundial en las categorías junior, donde se consagró en la edición de Naijing 2017, y en La Vendée, Francia, en el año 2018. En esta última, el deportista colombiano había cosechado una medalla de plata en la modalidad de figuras de la especialidad.



En la categoría donde se coronó Carreño este jueves, también estuvieron los colombianos Daniel Hernández y Carlos David Jiménez, quienes ocuparon el puesto 11 con una puntuación de 111.800 y la casilla 12 con 109.900 respectivamente.

En representación colombiana femenina en este mundial de Paraguay, Carolina Báez logró la medalla de bronce en la prueba figuras obligatorias con una valoración de 149.100.