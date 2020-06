Camilo Villegas revela que su hija de casi dos años tiene cáncer

El golfista colombiano, Camilo Villegas, reveló que su hija "Mia" de un año, está luchando contra tumores en el cerebro y la espina dorsal.

Villegas y su esposa, evidenciaron que la pequeña lloraba demasiado y tenía movimientos extraños por lo que le hicieron varios chequeos médicos hasta que encontraron los tumores.

"Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mia no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón" dijo el golfista.

Además, se refirió a lo complicado de la situación, "hay muchos momentos de ansiedad. Siempre pensamos en positivo y aunque esta ha sido la realidad de nuestra familia en los últimos meses sabemos que Mia ha sido muy fuerte y ha sido una inspiración. Vengo a jugar golf y la próxima semana volveré a verla".

Finalmente, el deportista reveló que la pequeña está recibiendo su tratamiento en NicKlaus Children’s Hospital ubicado en Miami, donde ya cumplió la segunda etapa de su proceso de recuperación.