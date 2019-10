Carlos Queiroz es un magnifico entrenador, es una persona de admirar: Xabier Azkargorta

El entrenador de fútbol español Xabier Azkargorta y quien llevó a Bolivia a la clasificación de la Copa del Mundo en 1994, habló durante el programa sobre el por qué los técnicos europeos no triunfan con las selecciones suramericanas: ”Creo que todo depende de la personalidad de cada uno y la capacidad de su adaptación, hay que entrar en los lugares ofreciendo y no exigiendo. Hay que entrar en los lugares ofreciendo y no exigiendo.”

Sobre la brecha que hay entre los equipos europeos y suramericanos, el entrenador comentó que: “Lo que pasa es que las selecciones son lo que proyectan los clubes en cada país. Entre más fuerte sea la liga de un país más fuerte su selección, hay una gran infraestructura en Europa, todos los equipos tienen buena infraestructura, pero en Suramérica hasta ahora se está mejorando eso”.

En cuanto al presente del equipo vasco, el Atlético de Bilbao, expresó que: “No creo que yo sea una voz autorizada pero el Bilbao es y ha sido uno de los equipos más importantes del equipo español”.

Por otro lado, Azkargorta recordó lo que fue la clasificación de Bolivia en 1994: “Fue algo más que un tema futbolístico, fue emocional, hace poco recordaba que en Villavicencio jugábamos un partido Colombia Vs Bolivia, en donde le quitábamos un invicto a la Selección colombiana”.

Para finalizar, comentó sobre sus proyectos actuales: “Actualmente doy bastantes conferencias, por lo demás estoy tranquilo, escribiendo y al tanto de todo lo que ocurre en el fútbol (…) sí me gustaría volver a dirigir”.