Como hermanos: Emotivo abrazo de Egan Bernal a Daniel Felipe Martínez

Al finalizar la etapa 20 del Giro se Italia donde Egan Bernal fue segundo y reafirmó su liderato, él y su compañero de escuadra y compatriota, Daniel Martínez, se fundieron en un abrazo que se robó la atención en la zona de meta.



La tercera semana de la competición ha traído la consolidación del zipaquireño Egan Bernal al frente de la general del Giro de Italia. El pedalista aún es dueño de la maglia rosa y está a una etapa de contrareloj de ser el ganador de la competición.

Aunque, en gran parte, según los expertos, el que Bernal no hubiese perdido el liderato y esté a un paso de consagrarse, no se debe solo a su talento sobre el "caballito de pedal" y determinación, sino a la estrategia del equipo Ineos para correr las etapas.



El soachuno, Daniel Felipe Martínez ha destacado en esas estrategias, siendo el foco de todos al desarrollar su labor de gregario estrella y acompañando a Bernal hasta escasos kilometros de la meta. Tanto así que en la etapa de este sábado Egan Bernal fue segundo y él terminó en la tercera posición.

Además, Daniel Martínez se encuentra sexta en la clasificación general, a 8 segundos de Romain Bardet que es quinto.



Siendo campeón actual nacional de contrarreloj, el gregario del Ineos puede meterse en el top 5 en la última etapa: una crono de 30 km.

El abrazo compartido por el propio Team Ineos refleja el trabajo y compenetración que se ve dentro de la escuadra y lo agradecido que Bernal está con Martínez por el trabajo realizado en la competición. Especialmente en la última semana.

"Daniel es un gran corredor y mucha gente lo sabía. Ahora todo el mundo se está dando cuenta de lo grande y del talento que tiene", declaró Egan.





Brothers 🤝



A massive team effort today. Finished off beautifully by these two on the final climb.#Giro @Eganbernal @danifmartinez96 pic.twitter.com/3jXx9Ib1C0