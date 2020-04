Creo que sigo en el radar de la selección: Gustavo Cuellar

En diálogo con Deportes W el futbolista colombiano, Gustavo Cuellar, se refirió a la carta que le hizo llega a la ministra de Relaciones de Exteriores pidiendo permiso para entrar al país por medio de un vuelo humanitario, "enviamos una carta a la Cancillería solicitando el permiso de repatriación de colombianos que estamos en Arabia. Queremos volver a nuestro país, estar en nuestras casas con nuestros seres queridos".

El jugador de el Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí, habló sobre el manejo que se le está dando a la crisis sanitaria allí, “en Arabia están en cuarentena, cerraron los aeropuertos y cancelaron los eventos masivos. Todo el mundo está tomando conciencia de que es algo muy serio".

Por otro lado, Cuellar compartió cómo se ha sido su trabajo en el equipo Saudí, “me ha ido muy bien en el Al-Hilal, me he sentido muy cómodo. He pasado más tiempo con mi familia, vine acá pensando en eso en ver crecer a mi hijos, en aprovecharlos todos los días. Me ha gustado mucho el país".

Asimismo, se refirió al fútbol en el país árabe, contando que quedó sorprendido con el nivel de la liga, “hay jugadores muy buenos. Es una liga para ponerle más cuidado, cada vez está creciendo más".

Para finalizar, lo cuestionaron sobre su regreso a la Selección y si jugar en la liga de un país tan lejano puedo afectar en el tema de las convocatorias, “sin duda eso ha tenido que ver. Creo que sigo en el radar de la Selección, han estado pendientes de mí (...). Sigo trabajando para algún día volver a la Selección Colombia".

