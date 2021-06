Cristiano Ronaldo nuevamente impresionó al mundo con una genialidad con el balón

Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, a sus 36 años sigue maravillando al mundo del fútbol con sus imponentes números goleadores y la importancia que tiene en los clubes por done ha pasado.

Esta vez, en medio del partido entre Portugal y Alemania por la Eurocopa 2021, el ‘astro’ portugués volvió a asombrar a los amantes del deporte con una genialidad ante el defensor Antonio Rüdiger.

En videos en redes sociales quedó inmortalizado el momento en el que el jugador de la Juventus elude al zaguero alemán haciéndole un ‘sombrero’ y luego, con toda la calma de un jugador de su experiencia, hizo el amague de que iba a coger el balón con las manos.

Finalmente, termina haciendo el pase a uno de sus compañeros mientras miraba hacia otro lugar, al mejor estilo del exjugador brasileño Ronaldinho.

This game once again made me realize Cristiano Ronaldo is the Greatest player of All Time 🇵🇹🐐#CristianoRonaldo #Ronaldo #Aoko #Arsenal #ecitizen #GERPOR #JOTA pic.twitter.com/BmwwkrsflU