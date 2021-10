"Da pena ajena, da vergüenza": Reinaldo Rueda frente a las decisiones del VAR

El seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, calificó este jueves de "muy triste" el arbitraje del peruano Diego Haro en el partido que su equipo igualó 0-0 en casa con Ecuador, aunque dijo que es un tema "por el que no vale la pena desgastarse".



"Yo creo que ya es un tema por el que no vale la pena desgastarse de más, llorar sobre la leche derramada (...) Es muy triste, no sé por qué ocurren estas situaciones y bueno, asimilarlo, sobreponernos y que todos hagamos un gran esfuerzo porque el fútbol sudamericano dé otra imagen y logremos otro nivel", expresó en la conferencia de prensa tras el partido.



El choque y el juego fuerte marcaron el ritmo del partido, en el que el árbitro peruano tuvo que apelar al VAR para anular la anotación tardía de los cafeteros por una mano del defensor Yerry Mina, además de un penalti que ya había pitado para La Tri en el segundo tiempo por un fuera de lugar en la jugada previa.

Le puede interesar:

Análisis de Reinaldo Rueda para el encuentro de Colombia y Ecuador

En ese sentido, Rueda afirmó que está "preocupado" y "triste" porque considera que se debe cuidar "el fútbol sudamericano", que en 2022 completará 20 años sin tener un campeón del Mundial.



"Toda esa situación que se da en estos juegos da pena ajena, da vergüenza y es muy triste que en estos juegos, que los están viendo en todo el mundo, demos esa imagen y que nos auto engañemos al final", expresó.

No obstante, Rueda elogió al equipo de Gustavo Alfaro y dijo que es una selección "muy bien estructurada", de "gran despliegue físico y "un gran derroche".



"Es un equipo que juega con una gran intensidad, muy rápido y conscientes de que ellos iban a hacer fútbol muy práctico. No solamente hacer un bloque muy agresivo en fase defensiva, sino también con transiciones muy profundas, muy directas, por las características de los hombres de adelante", destacó.

Lea también:

Las decisiones del VAR: El protagonista en el empate entre Colombia y Ecuador



El estratega también se refirió al ingreso del lateral Daniel Muñoz por el creativo Juan Fernando Quintero, una estrategia para liberar a Juan Guillermo Cuadrado para que jugara de extremo, y también al ingreso del delantero Roger Martínez por Duván Zapata.

"Roger desafortunadamente se tiró por el lado de Luis Fernando (Díaz) porque la idea era que estuviera más de media punta detrás de Falcao García y que ellos se complementaran para buscar desequilibrar a la defensa rival", expresó.



Finalmente dijo que Colombia no ganó hoy por "no haber finalizado" y desaprovechar las pocas oportunidades que tuvo, en parte porque el portero ecuatoriano Alexander Domínguez "estuvo brillante en dos o tres ocasiones".