Djokovic: "Muchos jugadores me han dicho que han pensado en dejar el tenis"

Novak Djokovic, número uno del mundo y presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, ha asegurado que muchos jugadores de ránking bajo le han contactado con la preocupación de tener que dejar el tenis por la situación actual.



El serbio es uno de los impulsores de la millonaria iniciativa que se lanzará para evitar que la crisis del coronavirus golpee a los jugadores de ránking bajo que apenas ganan dinero con este deporte para sufragar sus costes.



"Con esta iniciativa, que no he hecho solo yo, he recibido muchas cartas de agradecimiento de jugadores. Afortunadamente, he ganado dinero para vivir muchos años sin jugar al tenis, pero hay muchos jugadores que van a sufrir muchos", dijo el serbio durante una conversación con el italiano Fabio Fognini en un directo en Instagram.

Esta iniciativa recaudará varios millones de dólares, aunque Djokovic no quiso hablar de una cifra concreta "hasta que salga el comunicado oficial".



Se pedirá a cada jugador que aporte una cifra en función de su ránking, además de las aportaciones de la ATP, la ITF y los Grand Slam.



"Además, los jugadores pueden ayudar individualmente lo que quieran" apuntó el serbio.



Sobre los jugadores de ránking bajo, Djokovic indicó que muchas veces la gente no se da cuenta del sufrimiento que hay en esos niveles.



"Muchos jugadores me han contactado a mí o a mi hermano, jugadores de challengers que han pensado en dejar el tenis. Este es un problema muy grande", dijo el serbio.



"Creo que los jugadores tienen que mostrar solidaridad y unidad y no olvidarse de los jugadores de ránking más bajo".