Edwin Cardona se confiesa y habla sobre el drama que vivió por no ir a Mundial de Rusia

El futbolista colombiano se reunió en una entrevista con Chris Méndez, quien le cuestionó sobre el momento más duro que ha enfrentado en su carrera como deportista, hasta el momento, sin titubeos y sin pensarlo dos veces, Cardona no dudó en responder que fue su ausencia en el Mundial de Fútbol de 2018.

"Confié en personas que consideraba importantes para mi carrera en ese tiempo y cuando recibo la llamada de que no iba a ir al Mundial sentí un vacío en mi corazón", afirmó el volante.

Dijo que este baldado de agua fría lo afectó a nivel emocional y físico: "Subí como siete kilos", añadiendo más adelante, "yo no quería saber nada de jugar, no quería que me hablaran de Dios, tuve muchos problemas con mi familia porque me aislé y pensé solamente en mí".

En aquella ocasión, el exdirector técnico del seleccionado de la tricolor, José Pékerman, decidió dejar a Cardona por fuera y en su lugar llevarse a Juan Fernando Quintero, quien se lució en el primer semestre de 2018 con su juego con el River Plate.

Sobre este episodio oscuro en su carrera profesional, el deportista aseguró que logró superar el impase con el apoyo incondicional de su familia y su fe en Dios: "Fue algo duro, pero me ayudó. De lo malo se aprende. Me encontraba solo, no tenía a nadie, no veía a mis hijos, a mi familia. Cuando volví a estar con mi familia recuperé esa confianza que Dios le puso a mi esposa en el corazón".