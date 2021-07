El clavadista Sebastián Morales habla de sus retos y preparación rumbo a Tokio

El joven oriundo de Medellín se encuentra en México preparándose fuertemente para cumplir con su sueño de traerse la medalla de oro para Colombia, luego que el próximo 23 de julio se dé inicio a las justas mundialistas.

Sebastián Morales es una de las cartas fuertes del Comité Olímpico Colombiano para traerse la presea dorada en los clavados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se medirá con sus principales contrincantes: los representantes de China y México.

El clavadista logró su clasificación, luego de pasar a la final de la modalidad de trampolín tres, en clavados, en el Campeonato Mundial de Natación en Corea del Sur. Seis saltos (71.40, 75.24, 85.50, 54.00, 85.80 y 76.50), le dieron al antioqueño un cupo directo a sus segundos olímpicos.

Sobre su preparación en México y la experiencia que ha obtenido en su fructífera carrera afirmó que: "Llevo tres semanas entrenando aquí para los Olímpicos. A lo largo de mi carrera he comprendido que cada día se crece más, y aprendí que no somos robots, somos seres humanos y si me siento nervioso por saltar del trampolín, me lo gozo".

Su meta es clara y espera llegar en la lista de los cinco mejores en la importante competencia deportiva.