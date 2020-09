“El mago colombiano”: La emotiva canción de hincha del Everton a James Rodríguez

El cantante Jeff Ollerhead, hincha del Evertonk, compartió en redes sociales un video dedicándole una emotiva canción al volante colombiano James Rodríguez, quien se ha destacado en las dos victorias del equipo de Liverpool en el inicio de la Premier League.

Y es que el seguidor de los ‘Toffees’ en la letra de su melodía pone al mediocampista en lo más alto de su estima.

“Ha venido a unirse ese mago colombiano”, es un fragmento de la canción.

Ever since I was a young boy

I worshipped Alan Ball

From Harvey down to Reidy

I must have seen them all

And now we've got @JamesdRodriguez



He's come to join them all

That Colombian wizard,

Sure plays a mean through ball...



