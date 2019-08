El Manchester United rechaza amenazas de muerte en contra de Pogba

En medio de un comunicado, los "Red Devils" condenaron las acciones racistas en contra del jugador, "todo el mundo en el Manchester United está asqueado por los insultos racistas proferidos contra Paul Pogba la noche anterior y los condenamos categóricamente".

Además, el equipo inglés reiteró que “la gente que ha expresado estas opiniones no representa los valores de nuestro gran club y es alentador ver a la gran mayoría de nuestros aficionados condenar esto también en las redes sociales".

Algunos jugadores que están bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjærdel se solidarizaron con el campeón de la Copa del Mundo, "el Manchester United es una familia. @paulpogba es una parte enorme de esta familia. Si ustedes le atacan, nos atacan a todos", tuiteó Marcus Rashford.

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all... @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu

Por su parte, el central Harry Maguire escribió “asqueroso. Las redes sociales tienen que hacer algo al respecto”.

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw