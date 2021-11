El mensaje que envió Leo Messi a Xavi Hernández por su llegada al Barcelona

Tras la llegada de Xavi Hernández como el nuevo entrenador del FC Barcelona, las reacciones en el mundo del fútbol no tardaron. En la rueda de prensa que ofreció antes de firmar su contrato como cabeza del cuerpo técnico, reveló el mensaje que le envió su excompañero de cancha, el argentino Lionel Messi.

En la conversación aseguró que aún mantiene una estrecha amistar con el 10 de la Selección de Argentina. Incluso dejó claro que aún tienen una complicidad tras su paso como jugadores del Barcelona.

"Me escribió, me deseó mucha suerte. Como siempre, hicimos bromas y me deseó toda la suerte del mundo. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, de la historia del club, pero no lo tenemos. Estamos con estos jugadores que han de rendir, que han de ser buenos y marcar la diferencia, no puedo pensar en los jugadores que no tenemos", dijo Xavi Hernández.

En la misma rueda de prensa aseguró que su objetivo es hacer felices a los jugadores con los que entrenará. "Vamos a trabajar para que el futbolista se sienta cómodo y feliz en la cancha con un plan de trabajo ya preparado", dijo.

Tras la rueda de prensa, fue presentado oficialmente en el estadio Camp Nou ante 10 mil aficionados. Desde la tribuna gritaban su nombre mientras estaba a la espera de la firma de su anhelado contrato.

A pesar de la expectativa en el fútbol internacional, él mismo reconoció que no creía en un ingreso tan pronto. Sin embargo, con el cambio de la presidencia se decidió a aceptar el contrato para dirigir al Barcelona.

Vale resaltar que el deportista de 41 años regresa al fútbol después de salir de su equipo en la Champions del 2015. En ese momento se consolidó como una de las fichas claves del club tras jugar 767 partidos.