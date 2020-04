El relato de Kathrine Switzer, la atleta que abrió las puertas del maratón a las mujeres

En diálogo con Deportes W Kathrine Switzer, exatleta estadounidense, contó que en aquella Maratón de Boston se inscribió con sus iniciales, no para ocultar su género, sino porque decidió firmar con las iniciales, ya que quería ser escritora y le parecía una forma elegante de hacerlo.

"En la salida nadie me dijo nada. Tras una milla, el director intentó sacarme de la carrera. Mi novio me rescató. Al final me dejaron correr y pude terminar la carrera, yo quería terminarla", agregó.

En ese momento muchas personas pensaban que las mujeres no podían correr esa distancia, y Switzer sabía “que podía hacerlo mejor".

La exatleta contó que luego de terminar la carrera fue suspendida, “les pareció terrible que una mujer corriera la carrera. Fue ridículo (…). Todo lo que hice ayudó a demostrar que las mujeres somos capaces de recorrer esa distancia en la maratón".

Asimismo, Kathrine Switzer, ganadora de la Maratón de Nueva York en 1974, opinó sobre este deporte hoy en día, “el atletismo es equitativo en la participación para hombres y mujeres.” Además, “la maratón es el deporte más barato para participar. Para correr solo debes salir y hacerlo".

Para finalizar, invitó a la mujeres a participar del atletismo y a os hombres que lo practican a que inviten a sus esposas e hijas a unirse al deporte.

