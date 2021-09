En vivo y en directo, Valenciano se enteró que su hijo fue convocado al Santa Fe

El hijo del exselección Colombia, Aldair Valencia, fue firmado para la división profesional del Independiente Santa Fe, un logró profesional que veía persiguiendo desde hace mucho tiempo.

Fue su padre quien compartió la noticia del fichaje de su hijo, en un emotivo momento que quedó registrado en vivo en medio del programa Balón Dividido, donde Iván René Valenciano es comentarista desde hace algunos años.

Cuando se encontraba realizando un análisis de la reciente victoria de la 'Tricolor' y cuando hablaba del desempeño del delantero Luis Díaz, Valenciano detuvo sus comentarios para contarle a sus compañeros y televidentes que había recibido un mensaje de texto que lo ponía muy feliz.

"Me disculpan que no me salga la voz, lo que pasa es que acabo de recibir una noticia que estaba esperando hace mucho tiempo y que gracias a Dios hoy se da", comentó el exdeportista, quien se mostró visiblemente emocionado, al punto de las lágrimas.

Sus coequiperos de set se mostraron preocupados, y angustiados le interrogaron por la noticia y con la voz entre cortada Valenciano confesó que su hijo había sido fichado con el Santa Fe, procediendo a protagonizar un llanto de felicidad. Aldair Valencia jugará como delantero en su nuevo equipo.

Ante la buena nueva, sus compañeros expresaron sus felicitaciones y aseguraron que en definitiva, nunca lo habían visto más feliz y orgulloso, ni siquiera con sus destacados logros en su carrera como futbolista.

"Esto en definitiva muestra que los padres sienten una doble felicidad por los logros de sus hijos", dijo uno de los panelistas.