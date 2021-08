"Es importante correr sin presión y eso debe entenderlo la prensa": Santiago Umba

Por La Hora del Regreso pasó el ciclista boyacense, quien ha logrado que los ojos del mundo se fijen en su capacidad deportiva, que ahora se encuentra en Francia ultimando detalles para su próximo gran reto: el Tour de l'Avenir.

Umba del Androni Giocattoli entregó detalles de la preparación física que está realizando antes que inicie esta importante carrera tras dos años de ausencia. Cabe recordar que la carrera tuvo que ser cancelada en 2020 frente a las restricciones que hubo en toda Europa.

"Para el ritmo y para entrenarnos para el Tour de l'Avenir, hemos corrido con mucha anterioridad en varias carreras para ir nivelándonos para lo que viene y tener una buena competencia", aseguró.

Escuche más de La Hora del Regreso:

En este espacio, además, habló de la presión que ha puesto en sus hombros para seguir el legado de su padrino en el deporte, Nairo Quintana. Y es que grandes representantes del deporte como Gianni Savio lo han destacado como la promesa más brillante del 'caballito de acero'

"La relación con Gianni es muy buena, me ha sabido llevar y es una gran persona. Siempre me ha dicho que tengo condición para ser un gran corredor, nunca me ha halagado y eso me permite trabajar sin presión y creo que eso es algo que también debe entender la prensa, que poner ese peso sobre los ciclistas jóvenes puede influir a que no disfruten el proceso".

Las diez etapas del Tour de L’Avenir 2021 arranca este 13 de agosto e irá hasta el domingo 22 del mismo mes.