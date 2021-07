“Es un enfermo”: revelan audio de Florentino Pérez sobre Cristiano Ronaldo

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ luego de que el diario El Confidencial revelara nuevos audios en donde el dirigente del club se habría referido despectivamente sobre Cristiano Ronaldo.

“Este tipo es un enfermo, es que es un enfermo. No es normal, si lo fuera no haría todas las tonterías que hace”, es un fragmento.

Asimismo, también arremetió contra el técnico portugués Jose Mourinho, a quien calificó como “egocéntrico” y “malcriado”.

“Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él (Mourinho y Cristiano), porque no ven la realidad como tú, los dos pueden ganar más dinero si fueran de otra manera”, señala otra parte del audio.

Esto llega luego de que se compartieran los audios en donde Pérez se refiere a Iker Casillas y Raúl González como las “dos grandes estafas del Real Madrid”.

