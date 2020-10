Escuche el análisis que hizo Oscar Córdoba previo a las eliminatorias del mundial

El exfutbolista caleño Oscar córdoba habló en La Hora del Regreso sobre las circunstancias con las que jugará la Selección Colombia estas eliminatorias: “la preferencia que ha mostrado Queiroz por Montero me parece que lo va a poner como inicialista, no olvidemos que Camilo también es un arquero de gran experiencia (…) No hay que tener temor a ese nuevo reto sin Ospina”.

Frente a la percepción que tiene del técnico Queiroz, Córdoba dijo que: “nos ha dado mucha información, pero a su vez poca, ha probado tanto y no nos ha dejado una nómina con la que nos sintamos cómodos, pero tiene la oportunidad de sorprendernos”.

Además, el colombiano también opinó sobre las oportunidades que tiene la Selección como local y compartió su percepción de las demás selecciones.

El partido ante Venezuela por la primera fecha de las eliminatorias será el próximo viernes 9 de octubre en el estadio metropolitano de Barranquilla. El encuentro iniciará a las 6:30 p.m.