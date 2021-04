Fecha y hora de los partidos de los cuartos de final de la liga colombiana

La Dimayor compartió un comunicado en el que definió los días y la hora de los partidos de los cuartos de final de la liga colombiana.

Cabe recordar que los emparejamientos quedaron así: Millonarios vs. América, Deportivo Cali vs. Tolima, Santa Fe vs. Junior y Nacional vs. Equidad.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Sábado 24 de abril

América de Cali vs. Millonarios: 3:30 de la tarde en el Pascual Guerrero

Domingo 25 de abril

Junior vs. Santa Fe: 3:30 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali: 5:40 de la tarde en el Manuel Murillo Toro

La Equidad vs. Atlético Nacional: 8:00 de la noche en el Metropolitano de Techo

Sábado 1 de mayo

Millonarios vs. América de Cali: 3:00 de la tarde en El Campín

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima: 7:30 de la noche en Palmaseca

Domingo 2 de mayo

Santa Fe vs. Junior: 1:00 de la tarde en El Campín

Atlético Nacional vs. La Equidad: 3:30 de la tarde en el Atanasio Girardot