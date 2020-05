Froome asegura que la carretera definirá quién es el líder del INEOS

El Team INEOS tiene el equipo ideal para el Tour de Francia. A parte de tener en sus filas a los dos últimos campeones, Geraint Thomas y Egan Bernal, el británico Chris Froome ya está preparado para regresar a la gran vuelta.

En una entrevista con la televisión italiana Sky Sports, Chris Froome compartió cuál es su condición actual tras haber sufrido una lesión que lo dejó fuera de competencia durante varios meses, "me recuperé de la lesión. Este parón me ha ayudado, hacía seis o siete horas de entrenamiento por día. No ha sido fácil, pero ahora estamos todos igualados. Estoy muy motivado por volver a correr como antes. Este período me dio dos meses más para estar listo".

Froome aseguró que se encuentra preparado para correr el Tour y buscar su quinto título. Además, apunta que será la carretera quien decida al líder del equipo, pues compartirá esa posibilidad con los dos últimos campeones de la gran vuelta.

“Estoy preparado para el Tour, incluso para ser el líder. Lo más importante es que al final del día el equipo haya ganado, es lo más importante. Luego la carretera decidirá quién es el líder. Encontraremos una solución y respetaremos nuestros objetivos. Cada uno querrá ganar, pero lo más importante es el equipo", resaltó Froome.