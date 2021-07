Hay que seguir trabajando e inspirar a los colombianos: Luis Javier Mosquera

Luis Javier Mosquera le dio a Colombia la primera medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El pesista colombiano levantó un total de 331 kilos, en la categoría de los 67 kg.

Mosquera manifestó en La W que “en este deporte a veces se pierde por un kilo, se pierde por peso corporal. Hay que seguir trabajando e inspirar a los demás colombianos y latinos de que sí podemos”.

Indicó que “esta medalla es una tranquilidad porque me motiva, me inspira a enfrentarme con fuertes y a no rendirme”.

También dijo que “en las competencias pasa cualquier cosa, hay que seguir luchando y entrenando porque cuando me dieron el movimiento nulo, quedé aterrado, porque no me dieron el baja a tiempo, por eso la decisión del VAR de que era válido. Sé que todo Colombia y el mundo me estaba acompañando”.

Señaló que “yo llegué con un dolor de espalda, pero de todo lo que he pasado le metí duro, y no me impidió que pudiera competir”.

Además, expresó que cuando recibió la medalla “hubo muchos sentimientos encontrados, obviamente mucha gente sabe que mi papá falleció en un momento bonito de mi vida, entonces le agradezco a Dios por esta bonita preparación que me dio, a pesar de todos los momentos difíciles”.