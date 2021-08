Hubiera sido otra cosa si yo estaba: James Rodríguez sobre partido ante Inglaterra

El mediocampista colombiano James Rodríguez compartió con sus seguidores en Twitch mientras disfrutaba de la compañía de Yerry Mina.

Los jugadores hablaron sobre la Selección Colombia, sus respectivas situaciones en el Everton, rieron y respondieron a varias preguntas de los espectadores del streaming.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando James se sinceró y habló de la participación de Colombia en el Mundial de Rusia 2018, donde quedó eliminada en octavos de final ante Inglaterra.

“Una pena no haber estado contra esta gente (refiriéndose a los ingleses). En el fútbol Dios sabe cómo hace las cosas, pero hubiera sido otra cosa si yo estaba. Esa es una de las cosas de las que me arrepentiré siempre, de no estar en ese partido”, dijo.

De inmediato, Yerry Mina le recordó que “Dios da revancha” en el fútbol.

Además, en su diálogo, el volante colombiano destacó que el partido ante Polonia fue el mejor juego de la Tricolor porque él y sus compañeros estaban en el mejor momento.

“Muchos partidos, muchos kilómetros, eso fue lo que me pasó factura. Cuando estuve bien contra Polonia fue el partido que mejor jugó Colombia”, mencionó.