¿Jackson Martínez se arrepiente de haberse ido a China?

En diálogo con Deportes W el futbolista del Portimonense de la Primeira Liga de Portugal, Jackson Martínez, aclaró que tiene contrato hasta el final del campeonato, ya que algunas personas piensan que él ya está retirado del deporte. “Lo que dije es que a final de temporada iba a mirar, no tengo una decisión en cuanto a la parada”.

Además, dijo que después de la lesión de tobillo que tuvo y la que ha sido como su talón de Aquiles, “la pasión, el fútbol, el anhelo de seguir disfrutando me hicieron volver. El fútbol es para disfrutarlo, las dimensiones de alegría y tristeza hacen parte de la vida".

Jackson agregó que también tuvo ofertas de México para volver a jugar, “estuve a punto de ir a Pachuca y León, a final no se dio por el temor si iba a volver a jugar o no".

El delantero, que ha pasado por varios equipos de Europa, contó cual fue el mejor equipo en el que estuvo, "tres años en cuanto a confianza y rendimiento fue sin duda en Porto (…). Fue un ambiente espectacular, un momento de mucha emoción, el partido contra Bayern Munich es el que más recuerdo".

Por otro lado, Jackson Martínez se refirió a su paso por China en el 2016 con Guangzhou Evergrande y si se arrepiente de haber ido al fútbol chino, “la decisión de irme a China no fue absoluta. Al ir para allá ya tenía oferta para salida, solamente que no se dio porque yo por la lesión no puede ni siquiera jugar más de 15 partidos, eso complicó todo".

