Jaime Echenique, el colombiano que está cerca de jugar profesionalmente en la NBA

El pasado miércoles, la franquicia de la National Basketball Association (NBA) de los Washington Wizards, anunció que sacó a dos basquetbolistas de su plantel para quedar con un total de 18 jugadores.

Uno de los jugadores que continuaron fue el colombiano Jaime Echenique, quien manifestó en W Fin de Semana que “siempre he sido una persona que he sabido lo que he querido en la vida. Cuando pequeño, siempre existían personas que querían matar mis sueños, y yo siempre quiero demostrar que sí se puede”.

Indicó que “he estado emocionado que no fui yo a quien sacaron, pero esos dos jugadores que sacaron de alguna u otra manera estuvieron conmigo. Ha sido un grupo que hemos estado desde hace varios meses juntos y hay cierta amistad muy fuerte, y realmente da cosa que ellos no puedan realizar sueños”.

Sobre lo que le dice su familia dijo que “mis papás me apoyan, ellos saben que esto es grande, pero no se imaginan la magnitud. Entonces me gusta por esa parte porque no me dicen qué tengo que hacer y dejan que yo haga mis cosas”.

Frente a la lesión que sufrió señaló que “cuando uno se lesiona, se debe saber que esa parte del cuerpo ya no será igual. Entonces debo tener mucho cuidado para que esto no vuelva a pasar. Hice una buena recuperación con los médicos y estuve con Falcao recuperándome”.

Por otro lado, contó la historia de cómo fue que creció tanto y reveló que “en un diciembre, yo tenía la tendencia de irme al pueblo de donde es mi mamá, entonces regresé en febrero y cuando volví ya los pantalones me quedaban cortos, y todos estábamos sorprendidos porque no sabíamos por qué había crecido tanto”.

Además, Jaime Echenique habló sobre el baloncesto en Colombia y enfatizó que “está creciendo, pero hace falta más apoyos para crear una liga bastante competitiva. El tema de los patrocinios lamentablemente es un poco triste porque creo que el deporte en Colombia se debe apoyar mucho más”.