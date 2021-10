Mikel Oyarzabal queda por fuera de la convocatoria por posible rotura muscular

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal será baja el sábado en el partido de Liga contra el Mallorca por una posible rotura muscular, adelantó este viernes el técnico Imanol Alguacil.



"La mala (noticia) es la lesión de Mikel", afirmó Alguacil en la rueda de prensa, previa al encuentro en Anoeta.



"Hoy (viernes) le tienen que hacer una resonancia, se supone que tiene una pequeña rotura en el isquio", añadió el técnico de la Real Sociedad.

"Las sensaciones del jugador engañan poco, dice que es una rotura en el isquio, vamos a esperar a que sea pequeña y que esté poco tiempo fuera del terreno de juego", insistió Alguacil, cuyo equipo podría ponerse líder liguero en caso de victoria el sábado.

El técnico de la Real explicó que el jugador empezó bien el entrenamiento, en el que sintió molestias al poner un centro.



"Ha sido en una acción aislada, porque ha sido un centro-remate, igual si no le llega a dar, estamos hablando que no se lesiona en los próximos dos meses", dijo Alguacil, asegurando que "nunca lo vamos a saber" si la lesión puede deberse a la intensa carga de partidos del jugador.