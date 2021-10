Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones del ATP 500 de Viena

Este domingo 31 de octubre, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron el título del ATP 500 de Viena.

Con parciales de 6-4 y 6-2, la dupla colombiana superó a la pareja conformada por Rajeev Ram y Joe Salisbury. Así, Farah y Cabal solamente necesitaron de una hora y 17 minutos para superar a los segundos clasificados en el ranking de la ATP.

Este triunfo representa el decimonoveno título para los colombianos como profesionales y el tercero de la temporada 2021, tras haber triunfado en los torneos de Dubái y Barcelona.

A continuación, los doblistas se preparan para liderar a Colombia en las finales de la Copa Davis, en las que el país hace parte del Grupo C y jugará contra los equipos de Italia y Estados Unidos el 27 y 28 de noviembre en Turín, respectivamente.

Cabal y Farah, campeones de Wimbledon y el Abierto de EE. UU. en 2019, juegan juntos con Colombia desde 2011 y le han dado 12 puntos al país desde ese momento.

🇨🇴 @juanscabal & @RobertFarah_ defeat Ram & Salisbury 6-4, 6-2 for their third ATP 500 title this season 👏



🎥: @TennisTV | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/h47ZGMSwfk